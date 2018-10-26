В России резко выросли цены на сахар. Виноваты засуха и неурожай

Резкое повышение оптовых цен на сахар началось в сентябре этого года. Основой причиной называют неурожай сахарной свеклы из-за летней засухи, пишет 26 октября РБК.

О том, что по состоянию на 18 октября в Южном федеральном округе оптовая цена на сахар (традиционно базисом для ее определения является Краснодар) была на 50% выше, чем в октябре прошлого года — 35,9 руб. за 1 кг, свидетельствуют материалы Минсельхоза. С начала года оптовая цена выросла почти на 44%. В материалах министерства причина роста не указана.

Рост оптовых цен на сахар в середине сентября стал неожиданностью для рынка, рассказал РБК ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По его словам, несмотря на то что после 24 сентября в большинстве регионов оптовые цены на сахар медленно снижались, в Центральной России в октябре они по-прежнему держатся на уровне 35 руб. за 1 кг.

Одна из основных причин роста оптовых цен на сахар — низкий урожай сахарной свеклы, объясняет Иванов. С ним соглашаются участники рынка, говорящие о летней засухе. В 2018 году площадь посева сахарной свеклы была на 6% меньше, чем в предыдущем: под эту культуру было засеяно 1,13 млн га. При этом урожайность сахарной свеклы на юге страны по сравнению с прошлым годом снизилась на 25%, до 371,6 ц с 1 га. В результате Россия, по прогнозам ИКАР, произведет в сезоне 2018/19 5,8 млн т сахара, что ниже показателя предыдущего сезона и ниже прогнозируемого уровня потребления 6–6,1 млн т. Дефицита сахара Иванов, впрочем, не ожидает: у России сохраняется не менее 200 тыс. т избыточных запасов с прошлых сезонов, и около 300 тыс. т она импортирует из других стран, прежде всего из Белоруссии. С учетом этого Россия даже сможет направить на экспорт порядка 150–200 тыс. т сахара.