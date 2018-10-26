Аноним просил вывести «нормальных людей» из гостиницы «Москва», пока там искали взрывчатку

Взрывное устройство искали накануне вечером в одном из крупнейших отелей в центре Петербурга по звонку на телефон «112». Несмотря на просьбу анонима провести эвакуацию и спасти «нормальных людей», тревожить покой постояльцев не стали.

Как стало известно «Фонтанке», в восьмом часу вечера 25 октября на телефон единой экстренной службы с мобильного позвонил неизвестный «доброжелатель» и предупредил о заминировании гостиницы «Москва» на площади Александра Невского, 2. Собеседник диспетчера также добавил, что бомбы заложены на четвертом, пятом и шестом этажах отеля, и просил эвакуировать постояльцев, чтобы «никто из нормальных людей», как он выразился, не пострадал. В течение последующих полутора часов группа разминирования и спасатели работали в гостинице, впрочем, никого на улицы не выводили. Опасности для людей не нашли.