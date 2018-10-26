У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,8. В Средиземном море объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали в Ионическом море у берегов Греции в ночь на 26 октября. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По сообщению сейсмологов, эпицентр находился в 287 км к западу от Афин и в 35 километрах от острова Закинф. Очаг залегал на глубине 10 километров.

По данным местных властей, на острове в результате подземных толчков пропало энергоснабжение. Точных данных о разрушениях и пострадавших пока нет. Замлетрясение ощущали и в материковой части Греции, где люди среди ночи выбегали на улицы.

Как сообщает газета Kathimerini, из-за толчков частично обрушился построенный в XIII веке Монастырь Преображения Господня на греческом островке Строфадиа. Единственный живущий в нем отшельник не пострадал.

По данным EMSC, в результате землетрясения в Средиземном море возникло цунами с высотой волн около 20 сантиметров, но у берега ситуация может резко измениться. Специалисты отметили, что серьезной опасности оно не представляет, но посоветовали жителям близлежащих регионов не подходить близко к морю.

Повторные подземные толчки после землетрясения ощущали в Албании, Македонии, Черногории, Турции, Италии, Болгарии, на Мальте.