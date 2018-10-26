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Общество
26.10.2018 08:05
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Аксёнов назначил министра транспорта Крыма. Шестого за четыре года

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил председателя комитета дорожного хозяйства Сергея Карпова министром транспорта республики. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 26 октября.

«Мной принято решение о назначении Сергея Васильевича Карпова министром транспорта Республики Крым», — написал он. Аксенов также сообщил, что решил вернуть «Службу автомобильных дорог Республики Крым» и Государственный комитет дорожного хозяйства республики в состав Министерства транспорта.

Предыдущий министр транспорта Крыма Юрий Овсянников подал заявление об увольнении в середине сентября. Аксенов тогда заявлял, что Овсянников не выполнил поставленные перед ним задачи, а заявление об увольнении стало одним из его немногих правильных решений.

Овсянникова назначили на должность министра транспорта в мае 2018 года. С момента присоединения Крыма к России в 2014 году он стал шестым министром на этом посту. Пришедший на его место Сергей Карпов с ноября 2017 года был председателем Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым.

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