Семьям погибших в Керченском политехе выплатили почти 40 млн компенсаций

Общая сумма выплат семьям убитых в Политехническом коллеже в Керчи составила 39,5 миллионов рублей. Ещё 360 тысяч были выплачены как пособие на погребение.

Деньги были выданы в полном объёме, сообщает 25 октября министерство труда и защиты Крыма. Из республиканского и федерального резервных фондов деньги перечислили 20 семьям. Выплаты пострадавшим ещё продолжаются. Кроме того, обследованы квартиры на предмет материально-бытовых условий жизни 52 семей.

Стрельба и взрыв в колледже 17 октября унесли жизни 20 студентов и сотрудников учреждения, 73 оказались в больницах. Виновником трагедии считается 18-летний студент Владислав Росляков, его тело с огнестрельным ранением было найдено в библиотеке колледжа.

Контроль за оборотом оружия после трагедии потребовал усилить президент России Владимир Путин. В МВД предложили поставить на пистолеты и ружья датчики слежения.