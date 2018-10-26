В Сбербанке объяснили сбой в работе сайта и приложения

Сбой в работе приложения «Сбербанк онлайн» и других сервисов финансового учреждения был вызван «техническими причинами». Об этом RNS 26 октября сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«Сбои связаны с техническими работами, которые сейчас проводятся. В приложение уже должно заходить, несколько минут назад закончили работать. А с отказами по оплате ещё занимаются. В ближайшее время должны исправить. Это технические работы», – подчеркнули в Сбербанке.

Сейчас все сбои в работе финансового учреждения устранены, сообщается в официальном твиттере Сбербанка.

Если сегодня вечером у вас были проблемы при проведении операций в банкоматах или в Сбербанк Онлайн, не беспокойтесь, пожалуйста. Мы уже всё починили. Извините за неудобства 🙏 pic.twitter.com/U3NbU4XHDx — Сбербанк (@sberbank) 25 октября 2018 г.

Напомним, около 23.00 25 октября пользователи начали жаловаться на проблемы в работе приложения «Сбербанк онлайн» и сайта компании. Также были сложности и с проведением операций в банкоматах. Проблемы продлились около часа.