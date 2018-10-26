Проститутки расскажут о групповой вежливости полицейских. Дело о покровительственной затрещине в салоне «Белая кость» передано в суд

В Петербурге суд изучит склонение проституток к материальному соитию с полицией. Они не согласились выплачивать 30 тысяч рублей в месяц.

Как следует из картотеки Выборгского райсуда, 24 октября поступило дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и грабеже. В преступлениях обвиняются бывшие оперативники 36-го отдела полиции Андрей Шубин, Александр Мельников, Юрий Колесников и Руслан Хвостов.

Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, оперативников задержали после прихода в массажный салон «Белая кость» на проспекте Художников. Они, по версии следствия, требовали 30 тысяч рублей в месяц за покровительство, а для острастки провели незаконный обыск и забрали сотовый телефон, будто бы отвесив затрещину негостеприимной девице.

После огласки «Белая кость» закрылась. Ее сайт и телефон заблокированы. Под стражей с сентября 2017 года остается Шубин, указано в картотеке Выборгского суда. Мельников в феврале 2018-го помещен под домашний арест, в своих квартирах процесса ждут Колесников и Хвостов. Дата первого заседания не назначена.