В работе сайта и приложения «Сбербанк онлайн» произошёл массовый сбой

Пользователи онлайн-сервисов Сбербанка жалуются на массовый сбой вечером 25 октября.

По словам читателей «Фонтанки», сайт банка «упал» около 11 часов вечера в четверг. «Не зайти на сайт «Сбербанка онлайн», похоже, лег. Ни с компьютера ни с телефона через LTE», – сообщил клиент финансовой организации Александр. «Сайт Сбербанка "упал", сервисы тоже недоступны», – добавил Сергей.

Журналисты и сами пытались воспользоваться онлайн-сервисами финансового учреждения, однако это было невозможно примерно в течение часа. В Сбербанке сообщили, что у них нет информации о сбое. По состоянию на полночь 26 октября приложение «Сбербанк онлайн» и одноименный сайт возобновили работу.