Семак о победе над «Бордо»: Начали неплохо, но потом допустили две ошибки

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» прокомментировал волевую победу над французским «Бордо» в рамках группового этапа Лиги Европы (2:1).

«Начали неплохо с точки зрения контроля мяча. В дальнейшем допустили две ошибки — одна чуть не закончилась пропущенным мячом, дальше после передачи с фланга допустили ошибку. Отыгрываться сложнее — это требует определенного ресурса. Во втором тайме играли лучше. К сожалению, не реализовали пенальти — было бы проще. Но в итоге сумели победить, ребята — молодцы. Непростая игра, группа очень ровная по составу. Соперники достойны друг друга. Рад, что сумели победить, думаю, что заслуженно», – заявил Семак на послематчевой пресс-конференции.

Также главный тренер «Зенита» отдельно оценил игру некоторых футболистов. «Набиуллин наш единственный левый защитник в Лиге Европы. Чернов не заявлен, других игроков нет. Эльмир играет на своем уровне. Все, что он может — он показывает. Эльмир — молодой футболист, надеюсь, он будет прогрессировать. Других игроков на этой позиции у нас нет. Восстановление Мамманы затянулось. Ждали его возвращения в общую группу, но после возвращения у него возникли некоторые сложности. Рисковали, поставив его в основной состав, с учетом малой игровой практики и некоторых сложностей. Выпустить его на замену не могли, потому что не могли терять одну замену в случае форс-мажора. Маммана сыграл хорошо, учитывая, сколько времени он не выходил на поле. Рад, что он вернулся и наконец-то провел матч целиком», – подчеркнул Семак.

Напомним, что «Зенит» первым пропустил гол, но потом сумел сравнять. Затем Дзюба не забил пенальти. За пять минут до конца Далер Кузяев все-таки вывел петербуржцев вперед. Благодаря этой победе «Зенит» вышел в единоличные лидеры группы «С».