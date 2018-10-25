Звезда «Американской семейки» стала самой высокооплачиваемой актрисой телесериалов седьмой год подряд

София Вергара, главная героиня сериала Modern Family («Американская семейка»), за год заработала ещё на миллион долларов больше и вновь возглавила рейтинг Forbes как самая высокооплачиваемая звезда телесериала.

Общее состояние актрисы, заработанное за один год, Forbes оценивает в 42,5 миллиона долларов. Итоги подсчетов издание опубликовало 25 октября. Ее ближайшая соперница в рейтинге, Кейли Куоко из «Теории большого взрыва», заработала вдвое меньше – 24,5 млн. Причём доход актрисы упал на полтора миллиона.

Элен Помпео из «Анатомии страсти» заняла третье место в списке. После съёмок в сериале она смогла пополнить свой счёт на 23,5 млн, почти на десять миллионов увеличив прошлогодний заработок.

В общей сложности актрисы из первой десятки за год заработали 168,5 миллионов долларов.

Ранее «Фонтанка» писала об аналогичном рейтинге для представителей профессии мужского пола. Первые четыре строчки в нем заняли актеры из сериала «Теория большого взрыва», возглавил команду Джим Парсонс с доходом в 26,5 миллионов. Таким образом, самая успешная в финансовом смысле актриса обошла его почти в два раза.