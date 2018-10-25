Наводнение смыло школьный автобус в Иордании. Погибли не менее 17 человек

Школьный автобус в Иордании смыл с дороги поток во время ливня. Об этом 25 октября сообщает BBC.

По данным издания, погибли не менее 17 человек, большинство из них — дети, которые ехали на экскурсию в район Мертвого моря. Всего в автобусе были 37 школьников и семеро взрослых. Пока удалось найти 34 человека. Многие из выживших находятся в тяжелом состоянии. Король Иордании Абдалла отменил поездку в Бахрейн из-за трагедии. В поисково-спасательной операции участвуют израильские военные.