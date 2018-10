Астронавты NASA будут ходить в русский туалет на МКС. Его готовят к отправке в космос

Российские специалисты завершили настройку оборудования для американского санузла на МКС. Туалет, собранный по российской технологии в космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде, в рабочем состоянии и готов к отправке на МКС.

«Комплекс подготовительных работ российских и американских специалистов прошел успешно», а вместе с работающим туалетом российские инженеры оставили американцам в подарок «настенные часы, изготовленные в честь 75-летия НИИхиммаш и юбилейный вымпел, которые будут напоминать американским специалистам о совместных работах для успешного функционирования МКС», – сообщается 25 октября на сайте профильного российского НИИ.

Ранее американское космическое агентство вновь заказало у российской РКК «Энергия» техобслуживание и замену ряда деталей туалета на американском сегменте МКС. Сумма контракта на починку гальюна для космонавтов не сообщалась. Однако известно, что в 2007 году космический туалет российской сборки обошёлся астронавтам NASA в 19 миллионов долларов. Он был установлен в модуле с говорящим названием «Спокойствие».

Попытки американских инженеров достичь уровня российских коллег и создать собственный вариант столь нужного космического девайса неизменно терпят неудачу. В то же время российские специалисты по системам жизнеобеспечения регулярно наращивают «орбитальную группировку» своих изделий на МКС. В текущем году на станцию доставили установку по регенерации воды из урины. Пить такую воду не планируется, но её будут использовать для технических нужд.

Русский туалет в космосе ценят не только в США. Японский астронавт Соити Ногути, который готовится к своему третьему полёту на МКС, в августе заявлял, что «космический туалет — один из самых важных объектов на космической станции». А умение им пользоваться – «одно из самых важных умений для жизни на космической станции».

One of the most important skills to live in #space station – how to use toilet! 宇宙ステーションで最も大事な設備のひとつ、宇宙トイレ! pic.twitter.com/i5HVWJbSt7