Глава Крыма Аксенов рассказал, как тратил свои деньги на борьбу с коррупцией. Его заместитель задержан по обвинению в получении взятки

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выделял свои собственные деньги на борьбу с коррупцией на полуострове. Об этом 25 октября пишет «Газета.ру» со ссылкой на телеканал «Крым 24».

«Я только со своей стороны направил более восьми эпизодов по взяточничеству, только за этот год, включая, в том числе, и свои деньги давал на то, чтобы реализовывали мероприятия», — подчеркнул Аксенов.

Он уточнил, что в качестве вещдоков по уголовным делам о коррупции хранятся более 2 млн рублей, изъятых у злоумышленников, которые ранее принадлежали ему. Он просил у главы ФСБ Александра Бортникова их вернуть, поскольку "ограничен в ресурсе". «Никакой ранг и никакие должности не помогут уйти от наказания», – заявил Аксенов и пообещал продолжить борьбу со взяточничеством.

Напомним, заявления главы Крыма прозвучали на фоне ареста его заместителя, вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Он работал в правительстве региона с января 2016 года, курировал реализацию федеральной целевой программы развития Крыма, транспорт, работу Госстройнадзора полуострова. Также по делу Нахлупина арестованы заместитель министра транспорта Крыма Валентин Дукорский и бывший первый зампредседателя комитета конкурентной политики республики Ярослав Сливка.