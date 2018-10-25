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Спорт
25.10.2018 23:25
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Лига Европы. Семак выиграл у физрука из Бордо

Незабитый пенальти, забег Далера Кузяева и итоговый положительный результат: отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о волевой победе «Зенита» в игре группового этапа Лиги Европы против «Бордо».

Лига Европы. Семак выиграл у физрука из Бордо

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

В стартовом составе тренерский штаб Сергея Семака продолжил творческие поиски: впервые после восстановления от травмы крестообразных связок появился Эммануэль Маммана. Вопросы на берегу вызывала позиция аргентинца: в протоколе УЕФА Маммана значился правым защитником, в клубном Инстаграме — правым центральным. При такой расстановке Бранислав Иванович оказывался на правом фланге, что с учетом концовки игры против «Динамо» выглядело предельно логичным. Стартовый свисток рассеял сомнения: Маммана вышел в центре, Иванович – справа. В атаке Семак выбрал привычное по последним матчам трио: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба и Роберт Мак. В центре поля появились отбывший внутрироссийскую дисквалификацию Леандро Паредес, восстановившийся Александр Ерохин и Далер Кузяев, получивший микросотрясение в игре 11 тура против «Динамо». На левом фланге напомнил о себе Эльмир Набиуллин: Игорь Смольников и Александр Анюков пропускали матч по причинам здоровья, Юрий Жирков лечится давно и основательно, а Евгений Чернов не заявлен в Лигу Европы. В целом заявка «Зенита» на игру выглядела предельно скромно: в запасе, кроме Юрия Лодыгина, всего 6 футболистов.

Французы однозначно провалили старт группового этапа Лиги Европы: в матчах против «Копенгагена» и «Славии» «Бордо» потерпел два поражения, 1:2 и 0:1. С точки зрения турнирных раскладов терять французам было нечего и первые 6 минут встречи остались за гостями: «жирондисты» много перемещались, играли в прессинг, но конвертировать это давление в голевые моменты не получалось. Напомним, что «Бордо» – команда строящаяся, предыдущего главного тренера Густаво Пойета уволили в конце августа за несогласие с трансферной политикой клуба, а нынешний, Эрик Бедуэ, всю жизнь отработал тренером по физподготовке и приключение в качестве главного тренера, по сути, дебют в профессии.

Уже к середине тайма характер игры выравнялся и давление предсказуемо стали оказывать футболисты петербургского клуба. На 20 минуте отличный проход удался Набиуллину, Кузяев подставлял ногу, но мяч пошел сильно выше. На 24 минуте 100-процентный момент не реализовали французы: после подачи с правого фланга Янн Карамо бил головой в упор, но Иванович блестяще выбрал позицию и отбил мяч пятой точкой. Тем не менее уже следующая подача стала голевой: последовала подача с фланга, Набиуллин упустил своего игрока, и на этот раз Джимми Бриан был точен.

На 31 минуте Дзюба интересно скинул мяч по флангу Маку, словак далековато отпустил мяч, но заработал угловой. Подачу Паредеса, которую продлил на дальнюю штангу Маммана, не смог замкнуть Ерохин — попросту пролетел мимо пустого угла.

В конце тайма обострились русско-французские отношения: Самуэль Калу после потери мяча решил прилечь на радиусе штрафной Андрея Лунева, футболисты «Зенита» заподозрили гостя в желании потянуть время и решительно предложили свою помощь. Особенно настаивал Паредес. Арбитр матча Феликс Брих из Германии филантропических настроений не понял, и когда началась потасовка 3 на 3, столь же решительно ее прекратил.

«Зенит» сумел отыграться незадолго до перерыва. Ветераны спортивной журналистики называют такие голы «в раздевалку». У Набиуллина удалась хорошая передача с левого фланга, Дзюба продавил опекуна, пробил в угол и побежал отдавать честь трибунам.

Лига Европы. Семак выиграл у физрука из Бордо

Дзюба мог отличиться дублем уже в начале второго тайма: Кузяев грамотно расположился в чужой штрафной и заработал 11-метровый. Удар Артема отбил вратарь французов Бенуа Кастиль, а Кузяев на добивании был предельно неточен. 45723 болельщиков выдохнули разочарованно.

Несмотря на неудачу, «Зенит» продолжил атаковать всеми силами: достаточно отметить, что дважды по воротам французов бил центральный защитник Луиш Нету. В концовке второго тайма к выходу на замену стал активно готовиться Магомед Оздоев. Ложа прессы единогласно решила, что менять ингуш будет Кузяева. Именно в этот момент французский защитник неаккуратно обработал мяч, отскок подхватил Дзюба, выдержал паузу, которую упомянутые выше ветераны спортивной журналистики называют гроссмейстерской, и вывел Кузяева один на один. Кузяев неожиданно для вратаря пробил левой и забил. Оздоев в итоге заменил Дриусси.

В момент взятия ворот камера трансляции выхватила ложу почетных гостей: там победный гол Далера встретили аплодисментами председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Гол получился мало того что победный, так еще и юбилейный: 10 раз поражал воспитанник зенитовской Академии ворота соперников в составе петербургского клуба.

После матча Семак традиционно подробно ответил на вопросы журналистов и объяснил свои кадровые решения: «Маркизио после паузы и болезни сыграл только одну игру, сегодня дали ему отдохнуть. Оздоев вышел ближе к атаке, не на позицию Клаудио, а игра Ерохина в центре меня полностью устроила. Мы очень ждали возвращения Мамманы, сегодня немного рисковали, выпуская его в старте, но он сыграл очень хорошо. Я рад, что он наконец вернулся. В начале сезона Мевля играл в основе, но затем Нету занял его место. Это конкуренция, это футбол».

«Копенгаген» в параллельном матче проиграл «Славии», и «Зенит» единолично с 7 очками возглавил группу С. Уже в понедельник команда Семака сыграет против «Крыльев Советов» в Самаре.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

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