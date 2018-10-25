Жители Сочи будут отрезаны от большой земли ещё три дня

Полностью восстановить автомобильное сообщение с Сочи, где из-за ливней рухнул мост, планируется к воскресенью, 28 октября.

Как сообщает Росавтодор, вечером 25 октября погодные условия позволяют рабочим и технике трудиться в непрерывном режиме, заново отсыпать дорогу ремонтники будут круглосуточно. 49 единиц техники и 36 человек должны справиться с половиной работ к субботе. 27 числа планируется открыть движение по одной полосе и сделать его реверсивным. Если погода позволит, к концу недели мост будет полностью восстановлен.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение и режим ЧС. Дожди оставили жителей региона не только без дорог, но и без света, воды, а в некоторых случаях и жилья. В результате наводнения уже погибли два человека.