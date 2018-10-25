Роскомнадзор собирается оштрафовать Google. Поисковик все ещё выдаёт ссылки на запрещённые сайты

Штраф до 700 тысяч рублей грозит компании Google за игнорирование требований Роскомнадзора подключиться к системе, содержащей перечень запрещённых сайтов.

Об этом 25 октября сообщили в ведомстве. В РКН пояснили, что после уведомления о необходимости подключиться к федеральной государственной информационной системе у компании было 30 дней. Однако в указанный срок Google не начал фильтровать результаты поиска. Теперь регулятор заявил, что примет меры реагирования. Поисковику грозит штраф от полумиллиона до 700 тысяч рублей.

Закон, который предусматривает штрафы для операторов поисковых систем за выдачу ссылок на сайты из реестра запрещённых, вступил в силу 25 сентября. Сам же реестр пополняется с 2012 года. В него попадают ресурсы, содержащие экстремистскую информацию, пропаганду насилия, суицида, жестокого обращения с животными и прочую незаконную информацию.