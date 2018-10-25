«Зенит» пропустил первым, но обыграл «Бордо». Дзюба не забил пенальти

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо» (Франция) в четверг, 25 октября, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1.

Французы забили первыми. На 26-й минуте отличился Джимми Бриан. «Зенит» сравнял на 40-й минуте, благодаря точному удару головой Артема Дзюбы с передачи Эльмира Набиуллина. Уже на 52-й минуте у петербургской команды была возможность выйти вперед, но пенальти не забил Дзюба, а Далер Кузяев промахнулся на добивании. Оба исправились на 85-й минуте, когда Кузяев забил с передачи Дзюбы.

Таким образом, «Зенит» вышел в лидеры группы «C» Лиги Европы, набрав 7 очков. Следующий матч сине-бело-голубые проведут в рамках российской премьер-лиги 29 октября против самарских «Крыльев Советов».