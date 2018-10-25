«Зенит» пропустил первым, но обыграл «Бордо». Дзюба не забил пенальти
Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо» (Франция) в четверг, 25 октября, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1.
Французы забили первыми. На 26-й минуте отличился Джимми Бриан. «Зенит» сравнял на 40-й минуте, благодаря точному удару головой Артема Дзюбы с передачи Эльмира Набиуллина. Уже на 52-й минуте у петербургской команды была возможность выйти вперед, но пенальти не забил Дзюба, а Далер Кузяев промахнулся на добивании. Оба исправились на 85-й минуте, когда Кузяев забил с передачи Дзюбы.
Все, 2:1! С победой, сине-бело-голубые! #ИдетВолна🌊— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 25 октября 2018 г.
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Таким образом, «Зенит» вышел в лидеры группы «C» Лиги Европы, набрав 7 очков. Следующий матч сине-бело-голубые проведут в рамках российской премьер-лиги 29 октября против самарских «Крыльев Советов».