Путин обсудил убийство журналиста Хашкаджи с королем Саудовской Аравии

Справка:

Напомним, что журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, после того как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Туда он прибыл для получения документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста журналиста в день исчезновения прождала его у входа в здание в течение пяти часов, после этого сотрудники дипмиссии сказали ей, что тот уже ушел.

Власти Саудовской Аравии заявили, что журналист пропал после того, как вышел из здания дипмиссии. Турецкая полиция провела в здании обыски и обнаружила улики, доказывающие версию убийства. Чуть позже Эр-Рияд признал факт гибели журналиста. Согласно первым результатам расследования, он погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Хашкаджи задержали 18 человек.

Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, нередко критикуя Эр-Рияд.