СМИ: Полицейский в Москве получил выстрел в голову

На северо-западе Москвы, в районе метро «Щукинская», сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в голову. Об этом пишет «Говорит Москва» со ссылкой на ТАСС.

Источники агентства уточнили, что инцидент произошел по адресу улица Авиационная, дом 76. Пока неизвестно, жив ли полицейский и в каком он находится состоянии. На место происшествия уже выдвинулись дополнительные силы полиции. В ГУ МВД по Москве пока отказались от комментариев.