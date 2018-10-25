Закон о налоге в 4% для самозанятых россиян принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении пакет законов о введении налога для самозанятых. Для тех, кто работает с физическими лицами, ставка составит 4% от дохода. Тем, кто предоставляет услуги ИП и юридическим лицам придётся отдать государству 6%. Данный режим действует, если самозанятый зарабатывает не более 2,4 млн рублей в год, т.е. до 200 тыс. в месяц.

Налогообложение самозанятых будет действовать с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028-го в режиме эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Расширение эксперимента на Санкт-Петербург пока не планируется, рассказал «Фонтанке» автор документа Андрей Макаров.

Граждане, перешедшие на экспериментальный режим налогообложения, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц. Также они освобождаются от НДС, за исключением ввоза товаров на территорию РФ.

Для регистрации физлиц и ИП посещать налоговый орган не нужно. Достаточно мобильного приложения «Мой налог». При расчетах покупателю с использованием мобильного приложения выдается фискальный чек, данные которого автоматически передаются в налоговую.

Председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров пояснял «Фонтанке», что стимулировать самозанятых, которые решат войти в такой налоговый режим, будут уголовным кодексом.