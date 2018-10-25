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Бизнес
25.10.2018 19:59
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За неформального лидера уличной торговли Коновалова штраф назначили Кировскому заводу

 Возле Дворца культуры и техники имени Газа ГАТИ нашла нелегально складируемые павильоны и сцену, принадлежащие известному уличным торговцам в центре Петербурге ИП «Коновалов». Предприниматель открывает то ли бизнес, то ли арт-центр, и, пока ведутся подготовительные работы, подставил под штраф владельца территории – Кировский завод.  

Как сообщает 25 октября государственная административно-техническая инспекция, речь идет о территории на проспекте Стачек, 72. Помещения принадлежащего Кировскому заводу ДК сданы множеству арендаторов, среди которых оказался и Александр Коновалов. ГАТИ утверждает, что за самовольное размещение семи павильонов, сцены и склада стройматериалов предпринимателя уже не единожды штрафовали, на общую сумму 98 тысяч рублей. Пока Коновалов платил, ГАТИ потребовала у владельца убрать павильоны, но склад так и не исчез.

«В связи с этим собственнику земельного участка – ПАО «Кировский завод», выдано представление об устранении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению. В случае неисполнения ПАО «Кировский завод» представления в месячный срок Инспекцией будет решен вопрос о направлении материалов в органы прокуратуры для привлечения ПАО «Кировский завод» к административной ответственности», – грозится комиссия.  

Сам Коновалов в разговоре с «Фонтанкой» сказал, что готовит к открытию в помещениях ДК бизнес-арт-центр, а павильоны и сцену поставил на парковке временно. Как будет называться его проект, он сказать затруднился, упомянув лишь известное ИП «Коновалов». Штрафы предприниматель объяснил философски: «Все соблюсти невозможно». 

Отметим, по данным «Спарк» Коновалов к административной ответственности привлекается регулярно. Он был участником процессов в Арбитражных судах Петербурга и других регионов 70 раз, и все в качестве ответчика. Общая сумма штрафов за три года превысила 1,2 миллиона рублей. 

Известен Коновалов не только в судах. Как ранее писала «Фонтанка», бывший оперуполномоченный уголовного розыска 28-го отдела Центрального РУВД и выпускник Университета МВД считается неформальным лидером нелегального рынка уличной торговли в Центральном районе Петербурга.

ИП «Коновалов» также входит в состав собственников ряда магазинов, кафе, ресторанов по всему городу, общий оборот предприятий превышает 1 млрд рублей.

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