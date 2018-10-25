После статьи «Фонтанки» прокуратура передумала прощать байкера Ерему за стрельбу по полицейским

Его снова хотят судить. А еще неделю назад надзорное ведомство голосовало за освобождение бизнесмена.

Виталий Ермолаев в суде, фото читателя "Фонтанки"

Прокуратура хочет реанимировать дело предпринимателя Виталия Ермолаева, который отстреливался в Петербурге от полиции при попытке задержания.

Ермолаев обвинялся в насилии над представителями власти по 318-й статье УК и невыплате зарплаты 3,2 млн рублей работникам своей компании «Омега» по статье 145.1 УК. За стрельбу из пистолета при полицейских он содержался под арестом с июля 2018 года, но сотрудники отдельного батальона ППСП Приморского УМВД Алексей Марков и Алексей Лобазнюк под копирку написали заявления о примирении, и старший помощник прокурора Приморского района Андрей Чепик, в прошлом милиционер, заявил суду: «Ермолаев несудим, потерпевшие претензий к нему не имеют, у меня нет оснований возражать против прекращения уголовного дела. Также подлежит изменению мера пресечения в виде содержания под стражей».

Приморский суд дело прекратил и Ермолаева отпустил под подписку. «Фонтанка» опубликовала статью «Солдат удачи. Как выжить в Сирии, увести миллиард у «Газпрома» и безнаказанно пострелять по полиции». Через несколько дней прокуратура Приморского района направила в судебную коллегию по уголовным делам Санкт-Петербургского горсуда апелляционное представление с просьбой отменить постановление о прекращении дела и направить его на новое рассмотрение.

«Состав преступления, предусмотренный статьей 318 УК, является двухобъектным, где потерпевшей стороной является не только физическое лицо, но и государство… Невозможно достичь примирения с основным объектом, но и примирение с потерпевшим не устраняет вред, нанесенный основному объекту преступного посягательства, а значит, преступление в целом не теряет своей общественной опасности и уголовное дело не может быть прекращено», – говорится в апелляционном представлении. Его подписала заместитель прокурора Приморского района Ася Локоткова. В апреле 2017 года она поддерживала обвинение в деле петербуржца Никиты Кравченко, повздорившего с ребенком, и просила признать детский самокат оружием.

С протестом прокуратуры на прекращение дела Виталий Ермолаев ознакомился сегодня, 25 октября, в Приморском суде на очередном заседании, и настроение его не испортилось, так как ведомство не просило вернуть его под стражу. К Ермолаеву после освобождения вернулся привычный юмор. Его «Омега» получила 1,7 млрд рублей от «Газпром инвеста» на строительство газопровода, но не построила, и корреспондент «Фонтанки» решил поинтересоваться судьбой денег. Ермолаев пообещал поговорить позже, записал телефон корреспондента и при расставании произнес: «Где ж я вас хоронить-то буду?»

Сегодня Приморский суд рассмотрел второй эпизод с Ермолаевым, по невыплате зарплаты. Прокурор Чепик снова отнесся к подсудимому благородно, перечислил смягчающие обстоятельства и попросил судью Юрия Комарова при вынесении приговора ограничиться штрафом 350 тысяч рублей. Наказание снизили до 100 тысяч, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, так как Ермолаев провел несколько месяцев под арестом.

Виталию Ермолаеву 37 лет. В светских кругах известен как байкер Ерема. Бизнес в виде «Омеги» ему подарил отец Николай Ермолаев. Сумму 1,7 млрд рублей за несуществующий газопровод «Газпром инвест» перевел компании в декабре 2015 года. В начале 2018-го Ермолаев-младший побывал в командировке в Сирии без контракта с Минобороны, но оружие в руках держал – в составе неформального подразделения. Вернулся в Петербург и в июле 2018 года был замечен полицейским патрулем на Ольховой улице с «набором киллера». В сумке лежали парик, очки, перчатки, три пистолета и патроны. Ермолаев выстрелил в воздух и приказал полицейским прекратить его преследование, и его команду они выполнили. Его товарищ Александр Шрайнер был задержан и обвинен в незаконном обороте оружия. Дело также находится в Приморском райсуде, еще не рассмотрено.

Директор «Газпром инвеста» Михаил Левченков, при котором была перечислена сумма «Омеге», на днях покинул свой пост. Причины увольнения не сообщаются.

Александр Ермаков