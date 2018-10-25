В Житомирской области Украины запретили фильмы, песни и книги на русском

Депутаты Житомирского областного совета 25 октября на очередном заседании ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта.

Как передает УНИАН, за соответствующее решение проголосовали большинство депутатов Житомирского облсовета.

Согласно решению, инициированному фракцией националистической партии «Свобода», вводится мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Житомирской области "до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины".

Кроме того, в документе также предлагается принять аналогичное решение всем без исключения органам местного самоуправления Житомирской области.

Также авторы документа просят Житомирскую облгосадминистрацию создать межведомственную рабочую группу для проведения разъяснительной работы относительно указанного моратория. В состав группы включат правоохранителей, чиновников райгосадминистраций и общественность.

Ранее подобное решение приняли законодатели Львовской области Украины.