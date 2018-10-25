Немецкая Gascade получила все разрешения на строительство продолжения «Северного потока — 2»

Немецкая компания Gascade Gastransport получила второе разрешение на строительство участка газопровода Eugal (сухопутного продолжения газопровода «Северный поток — 2») в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания (Германия), говорится в сообщении Gascade. Таким образом, компания получила все необходимые разрешения для строительства газопровода.

«Проект Eugal полностью одобрен. 25 октября 2018 года Горное управление в Штральзунде дало разрешение на самый северный участок трубопровода», — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, строительные работы на данном участке начнутся в ближайшее время.

Ранее Gascade получила разрешение на строительство газопровода Eugal в Бранденбурге и разрешения на строительство двух участков газопровода в Саксонии.

Проект газопровода Eugal (Europäische Gasanbindungsleitung) предполагает строительство газопровода протяженностью около 485 км от Балтийского моря через Мекленбург – Переднюю Померанию и Бранденбург до южной части Чехии.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

5 сентября компания Nord Stream 2, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», начала укладку труб газопровода в исключительной экономической зоне Финляндии. Ожидается, что строительство газопровода завершится в конце 2019 года.