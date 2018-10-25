Лавров сообщил об окончательном решении США по выходу из ДРСМД

США окончательно решили выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), это может произойти через месяц-полтора, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«С выходом из ДРСМД, который пока еще официально не заявлен, но заявлено о намерении, и по переговорам в Москве в ходе в том числе встречи президента Путина с Джоном Болтоном, стало понятно, что это решение принято, просто оно формализовано будет либо очень скоро, либо через месяц-полтора», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-24» 25 октября.

Россия обеспокоена возможным выходом США из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) и готова к гонке вооружений. Об этом 24 октября заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским премьером Джузеппе Конте.

«Если проводятся НИОКРы, а они проводятся ведь не для того, чтобы положить потом результаты этих изысканий на полку, чтобы они там пылились, значит, будет сделан и следующий шаг. Бюджет принят уже, Конгресс его согласовал, а политическое заявление несколько дней назад было сделано... Не остается ничего, кроме гонки вооружений», – сказал Путин.