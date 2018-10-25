Директора взорвавшегося под Гатчиной «Авангарда» ограничили домашним арестом

На два месяца городской суд Гатчины отправил под домашний арест директора пиротехнического завода «Авангард» Георгия Михно, где после взрыва погибли пятеро.

Меру пресечения Михно суд избрал 25 октября, удовлетворив ходатайство следствия. Заседания с участием Михно, как ранее писала «Фонтанка», пришлось отложить на сутки из-за требований прокуратуры предоставить характеристику с места работы. Ему предъявлены обвинения, свою вину менеджер не отрицает.

Директора ограничили домашним арестом вслед за главным инженером предприятия Станиславом Черниковым, он также признал вину. Задержали Михно спустя три дня после взрыва.

ЧП на предприятии в Малых Колпанах произошло 19 октября. Погибли пять человек, среди которых граждане Таджикистана и Белоруссии. Шестеро, в том числе 13-летняя девочка, пострадали.