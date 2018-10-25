Альтернативная трасса к "Брусничному" вместо дороги вдоль Сайменского канала обойдется в 10 млрд рублей

В Петербурге 25 октября представили обоснование варианта альтернативной дороги от трассы А181 «Скандинавия» до международного пункта пропуска «Брусничное» на границе с Финляндией.

Как сообщили в АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», строительство подхода вместо технической дороги вдоль Сайменского канала оценили в 9,6 млрд рублей.

Протяженность нового отрезка составит 18,95 км. Проектируемая автодорога имеет 2 полосы и расчетную скорость движения до 120 км/ч.

В выполненной ОА "Петербург – Дорсервис" предпроектной работе также учтена возможность расширения дороги до 4 полос после 2042 года.

"В результате обсуждения с Транспортным агентством Финляндии и ФГКУ Упрдор «Северо-Запад» был разработан и согласован вариант примыкания проектируемой дороги к существующей трассе до пункта пропуска в виде путепровода. Разноуровневое пересечение позволит минимизировать вероятность ДТП", – заявили в дирекции.

Результаты работы будут переданы в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области и в ФГКУ Упрдор «Северо-Запад» для дальнейшей работы по включению трассы перспективной дороги в схемы территориального планирования Ленинградской области и Российской Федерации, Стратегию пространственного развития РФ, подготовку проектной документации.

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