«Зенит» назвал состав на матч с «Бордо» в Лиге Европы

Стал известен стартовый состав футбольного клуба «Зенит» на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо».

В воротах сыграет Андрей Лунев, в защите — Эльмир Набиуллин, Бранислав Иванович (капитан команды), Луиш Нету и Эмануэль Маммана, в полузащите — Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Роберт Мак, в нападении — Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

В запасе остались: Юрий Лодыгин, Миха Мевля, Эрнани, Клаудио Маркизио, Олег Шатов, Магомед Оздоев, Антон Заболотный.

Напомним, после двух туров «Зенит» занимает второе место в группе «С» с четырьмя очками. «Бордо» – на последней строчке и «ноль» в графе «набранные очки».