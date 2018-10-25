В Петербурге подорожает эвакуация автомобилей

С 1 января 2019 года в Северной столице вырастут цены на перемещение и хранение задержанных транспортных средств. Рост составит около 4%. Соответствующее распоряжение городского комитета по тарифам появилось на сайте электронного опубликования 25 октября.

Так, за перемещение легкового автомобиля или мотоцикла его владельцу придется вместо 2816 рублей заплатить 2928 рублей. Тарифы на вывоз грузовиков, автобусов и другой техники разнообразны и варьируются от 17 569 рублей до 23 425 рублей, в то время как в 2018 году эти границы составляли от 16 893 рублей до 22 524 рублей.

Тарифы за полный час на штрафстоянке в среднем выросли на 3,9%: за 60 минут стоянки легкового автомобиля или мотоцикла придется заплатить не 50 рублей, как в 2018 году, а 52 рубля. Владельцы автобусов, грузовиков и самоходных машин должны будут платить штрафстоянке по 104 рубля за час, а негабаритных транспортных средств – по 313 рублей в час. В 208 рубллей обойдется час хранения задержанного транспортного средства (автомобиля-тягача) с прицепом. При этом плата не зависит от количества составленных ГИБДД протоколов об административном правонарушении. В последний раз тарифы менялись 1 января 2018 года. Тогда тариф за перемещение транспортного средства также вырос на 4%, а вот плата за хранение авто увеличилась в 3 раза.