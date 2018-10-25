«Фонтанка» за 60 секунд — 25 октября

В пятницу обещают туман, гололедицу, мокрый снег, дождь — и все в один день.

В Санкт-Петербургском горсуде оглашен вердикт по делу о создании преступного сообщества и серии убийств. Александр Курьяков, по прозвищу Лось, которого Следственный комитет объявил венцом преступной иерархии, оправдан почти по всем пунктам.

Осведомитель Дениса Короткова из «Новой газеты» нашелся. Жив, здоров и невредим. Пришел с адвокатом.

Тушите свет. В Петербурге активисты сподвигли Смольный отменить часть инсталляций ранее запланированного Фестиваля света в Московском парке Победы. Потому что парк построен на месте блокадного крематория, а мероприятие может оказаться увеселительным. Там, кажется, еще детские площадки есть, аттракционы и сахарную вату по выходным продают.

Метро открыли, а с рабочими так и не расплатились. Сегодня бастовать в офис «Метростроя» пришли сорок человек. А денег ждут четыреста сорок. Их пообещали не увольнять до Нового года и все ж отдать деньги.

На Кубани после шестичасового ливня две тысячи человек остались без жилья, дороги размыло, на заправки и в продуктовые магазины выстроились очереди. Есть погибшие. В Макондо такого не было.

В кинотеатрах дают «Лоро» – осень патриарха Сильвио Берлускони в стиле дежавю.

Главный синоптик Петербурга рассказал, когда автомобилистам следует «переобуться», чтобы не полететь, как птицы.