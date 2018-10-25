Порошенко поблагодарил Европарламент за принятие резолюции по Азовскому морю

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европарламент за принятие резолюции по Азовскому морю. Об этом украинский лидер написал в своем Facebook 25 октября.

«Высоко ценю поддержку Европарламентом инициативы о помощи украинским портам и реализации проектов социально-экономической поддержки украинского Приазовья», — заявил Порошенко.

Он также поблагодарил европейских парламентариев за призыв к введению дополнительных санкций за якобы «агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе».

Ранее в четверг депутаты Европарламента приняли резолюцию по Азовскому морю. Она состоит из 15 пунктов. Документ включает в себя обвинения в адрес России касательно нарушения международного морского права и своих международных обязательств.