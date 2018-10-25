Жириновский: Кокорин и Мамаев дали согласие выступать за команду фракции ЛДПР

Арестованные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев согласились выступать за команду ЛДПР. Об этом заявил глава партии Владимир Жириновский. Ранее встречу с игроками в СИЗО «Бутырка» провел член фракции ЛДПР в Госдуме России Иван Сухарев.

«Кокорин и Мамаев в итоге дали согласие выступать за команду фракции ЛДПР. Это хорошее усиление, и мы надеемся, что они помогут нам в будущем побеждать на футбольном поле. На политическом победы уже есть – свидетельство тому выборы в Хабаровском крае и Владимирской области, где выиграли представители ЛДПР. У нас уже три губернатора, и думаю, их количество будет расти», – заявил Владимир Жириновский.

В рамках встречи с Сухаревым Кокорин рассказал о несбывшейся надежде, что после трагедии в Керчи о них забудут, а Мамаев обвинил в том, что они до сих пор в тюрьме, общество.

По версии следствия, утром 8 октября Александр Кокорин в состоянии алкогольного опьянения с группой лиц совершил нападения на граждан, избив водителя Первого канала и чиновника Минпромторга. Ему предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК «Хулиганство» и по двум 116-й «Побои». Под арестом 19 октября также оставлены полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они тоже просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить. 19-летнего Кирилла адвокат охарактеризовал «домашним мальчиком», попавшим под влияние старших товарищей.