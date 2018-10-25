Революция в списке самых популярных автомобилей Европы: «Гольф» потерял 71% продаж

Opel Corsa в сентябре неожиданно стал самым популярным автомобилем в Европе, пишет Motoring Research.

По итогам прошлого месяца Corsa нарастила продажи в Европе на целых 25 процентов, в то время как прежний лидер, занимавший первую строчку с марта 2017 года, – Volkswagen Golf – провалился сразу на 13-е место, потеряв 71 процент объема продаж.

Да и в целом список самых продаваемых автомобилей в сентябре выглядел весьма необычно. Причиной этого послужило введение новой процедуры тестирования автомобилей WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). К ней оказались не готовы как автопроизводители, так и специализированные лаборатории, которые должны были проводить эти тесты. Многие модели не подготовлены к тестам по новой методике, а другие не успели пройти тесты ввиду перегруженности и малочисленности аккредитованных тест-лабораторий. В результате к началу октября только 57 процентов продававшихся в Европе машин прошли тесты и были сертифицированы. Производители были вынуждены фактически остановить продажи и ждать своей очереди на сертификацию.

Поэтому сентябрьский список выглядит так, как, наверное, больше не будет выглядеть никогда:

Vauxhall/Opel Corsa – 24 752 штук, Ford Fiesta – 22 478, Renault Clio – 21 944, Toyota Yaris – 19 479, Peugeot 208 – 17 751, Mercedes-Benz A-Class – 17 680, Citroen C3 – 16 307, Fiat 500 – 15 876, Volkswagen Polo – 15 864, Peugeot 3008 – 15 315 (рост на 8%).

За пределами десятки лидеров остались Skoda Octavia – 11-е место, Volkswagen Golf – 13-е место, Nissan Qashqai – 17-е, Mercedes-Benz C-Class – 20-е, Ford Focus – 21-е место.