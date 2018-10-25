Главбух полиции Петербурга подчистила кассу на 43 млн и отправилась в колонию на два года. Она успела купить квартиру и порулить Infiniti

В Петербурге к двум годам общего режима за хищение 43 млн рублей и легализацию преступных доходов приговорена бывший главбух Красносельского УМВД Светлана Бузукина. Ее персональную долю составили квартира и иномарка, но она всю сумму взяла на себя.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 25 октября Бузукина признана виновной в том, что с июля 2013 года по сентябрь 2017-го совместно с неустановленными лицами пользовалась корпоративной банковской картой Красносельского УМВД, обналичивала деньги, частично их оприходовала в кассе, а часть тратила. Мошенничество на 43 млн выявила ревизия.

Бузукиной, кроме хищения, вменили служебный подлог и легализацию преступных доходов 2,1 млн рублей. Она вложилась в квартиру и автомобиль Infiniti Q50.

Дело слушал Кировский районный суд. Он приговорил бывшего главбуха к двум годам колонии общего режима и взял ее под стражу в зале суда. С октября 2017 года по январь 2018-го она находилась в следственном изоляторе, потом ее отпустили под домашний арест. В общей сложности Бузукиной осталось отбыть год. Иск полиции на 43 млн признан по праву.