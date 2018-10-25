Артем Пидник провел рабочую встречу с губернатором Псковской области

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

В ходе рабочей встречи 25 октября генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») Артем Пидник обсудил с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым результаты подготовки электросетевого комплекса региона к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок.

Как подчеркнул Артем Пидник, Псковский регион всегда находится в зоне особого внимания энергетиков в связи непростыми климатическими условиями, а также необходимостью обеспечения надежности транзита «Северо-Запад – Центр».

На сегодняшний день все показатели производственных программ филиал «Псковэнерго» выполнил в полном объеме, проведена расчистка 3,7 тыс. га просек в охранных зонах воздушных линий электропередачи, на 100% укомплектован аварийный запас материалов и оборудования. Объем финансирования ремонтной программы превысил 283 млн рублей.

Для проведения ремонтных работ в «Псковэнерго» подготовлены 110 аварийно-восстановительных бригад. Они оснащены в общей сложности 149 единицами техники и аварийными осветительными установками «Световая башня» для проведения ремонтных работ в ночное время.

На территории региона проведены все запланированные совместные учения и тренировки по тематике, связанной с выполнением аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур. В настоящее время специалисты «Псковэнерго», наряду с представителями других филиалов МРСК Северо-Запада проходят подготовку к устранению массовых отключений при сложных погодных условиях в рамках учений «Карелия-2018».

«Как раз сейчас, на учениях в Карелии отрабатываются механизмы взаимодействия энергетиков, властей, профильных служб. В случае возникновения подобных ситуаций в Псковской области, работы будут проводиться по отработанному сценарию», – отметил Артем Пидник.

В свою очередь, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Артема Пидника с назначением на пост руководителя крупнейшей электросетевой компании Северо-Запада. Он подтвердил, что псковские энергетики делают все возможное для повышения надежности работы сетей и выразил уверенность, что серьезная подготовка позволит минимизировать риски нарушений энергоснабжения предстоящей зимой.

На встрече также обсуждались вопросы тарифного регулирования, подготовки программы комплексного развития сетевого хозяйства в целях повышения надежности электроснабжения региона, платежная дисциплина проблемных потребителей и приоритетные инвестиционные проекты МРСК Северо-Запада в Псковской области.

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