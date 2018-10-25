Путин подписал указ о праздновании 350-летия со дня рождения Петра I

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I", текст указа опубликован на сайте Кремля 25 октября.

"Учитывая большое значение реформ Петра I для истории России и в связи с исполняющимся в 2022 году 350-летием со дня его рождения, постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I", — говорится в тексте указа.

Кроме того, президент поручил правительству РФ в месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I и утвердить его состав. Также Путин поручил в 3-месячный срок разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования.

Добавляется, что президент поручил правительству рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию.