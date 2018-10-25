Почти 70 тысяч жителей Туапсе остались без водоснабжения. Торговцы поднимают цену на воду

Четыре населенных пункта Туапсинского района Краснодарского края оказались отрезанными от водоснабжения после проливных дождей, обрушившихся на юг России.

В магистральном водопроводе Туапсе обнаружили повреждение диаметром 1 тысяча миллиметров, которое оставило местных жителей без воды в домах. В данный момент водоснабжение недоступно 68 тысячам человек. Об этом 25 октября сообщает RT со ссылкой на комментарий экстренных служб региона для РИА Новости.

Бедой людей сразу же попытались воспользоваться нечистоплотные предприниматели, которые взвинтили цену на питьевую воду. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что необходимо не допустить роста ее стоимости. Для этого представители власти объезжают пострадавшие города и общаются с жителями.

Напомним, что проливные дожди, прошедшие в среду в Краснодаре, размыли Кубань. Горные, обычно тихие и маловодные, реки вышли из берегов и превратились в бурные потоки, которые метр за метром разрушают и затапливают Сочи, Туапсе, Хадыженск и их окрестности. Всего пострадало 27 населённых пунктов. Около двух тысяч кубанцев остались без жилья. Сочинцы боятся, что им не хватит продуктов. Три десятка поездов встали намертво. Введён режим чрезвычайной ситуации. 25 октября в Туапсе прибыл глава региона Вениамин Кондратьев. Он заявил, что на выплаты пострадавшим из краевого бюджета выделят до 1 миллиарда рублей.