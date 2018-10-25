В Бухаресте экстренно сел самолет из-за сообщения о бомбе

Самолет компании WizzAir, летевший из грузинского города Кутаиси в столицу Польши, экстренно приземлился в аэропорту Бухареста из-за сообщения о бомбе, сообщает румынский телеканал Digi-24.

"Самолет был изолирован, спецслужбы ищут бомбу, в том числе в багаже пассажиров", — говорится в сообщении.

На борту лайнера находились 173 человека, все их эвакуировали. На место прибыли пожарные, машины скорой помощи и саперы.

По данным Digi-24, сообщение о бомбе на борту поступило в аэропорт Кутаиси.