Выше цены, больше краж: на АЗС Петербурга стали реагировать на заправившихся без оплаты

Полиция регистрирует по 5-6 заявлений ежедневно. Суммарные убытки участников рынка достигают десятков миллионов рублей в год. Бензин еще вырастет, и будет хуже.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Еще год назад в Петербурге не было принято уезжать с заправок, не оплатив залитый бензобак, бывало такое, но редко. И собственники АЗС не обращались в полицию. К концу 2017-го случаи были один-два в неделю на 700 станций города. Практиковать бесплатную заправку активно начали в марте 2018-го: заявления о кражах поступали почти ежедневно. К октябрю, по данным «Фонтанки», полиция регистрирует уже по пять-шесть случаев каждый день, за редким исключением. Но уголовными делами заканчивается лишь десятая часть.

Чаще наглецов фиксировали камеры на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Газпромнефти» и Neste. Их потери в первую очередь связаны с правилами обслуживания – сначала заправляться, потом платить, а также большим числом заправок на территории города.

Менять систему владельцы заправок не хотят, поскольку она удобна для клиентов, однако потерями обеспокоены. «Проблема существует и носит значительный характер», – рассказали на условиях анонимности в одной из крупных сетей АЗС. Компания фиксирует по 300 случаев бесплатных заправок в месяц (примерно 3 на одну станцию). «Средняя стоимость составляет 1000 рублей, таким образом, общая сумма ущерба доходит до 300 тысяч рублей в месяц», – отметил собеседник издания.

«Прирост катастрофический, люди думают, что у нас не ООО, а благотворительная организация», – прокомментировал сотрудник другой крупной сети АЗС, работающей с постоплатой. По его словам, если в прошлом году было совершено 350 неоплаченных заправок, то в этом уже 9000 на сумму более 15 млн рублей. То есть каждую АЗС в среднем обкрадывали шесть раз в месяц. Раньше компания не обращалась в полицию, но, видя растущие убытки, решила преследовать нарушителей. «В этом году было подано 700 заявлений», – говорит собеседник издания.

В сети Neste (около 60 АЗС в Петербурге, большинство работает с постоплатой) признают: кражи были и до 2017 года, но в последний год их число выросло, по их данным, на 5 – 7%. Размер своих убытков в компании не назвали, но сообщили, что с начала года по их заявлениям было возбуждено 42 уголовных дела по статьям УК 158 (кража) и 161 (грабеж). «По ним уже вынесено 10 обвинительных приговоров, трое приговорены к реальным срокам лишения свободы», – прокомментировали в компании. При этом подчеркнули, что уголовным преследованием заканчивается лишь 10% краж.

Как воруют топливо

Анализ судебных решений по подобным делам показывает, что типичный похититель бензина — это мужчина в возрасте около 20 – 25 лет, родившийся в Петербурге или Ленобласти, реже – приехавший из другого региона. Как правило, это люди без официального места работы или зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Тенденцию участившихся краж в Neste связывают с ростом цен на горючее: с начала года бензин подорожал на 9%, дизельное топливо — на 10,3%. Такое объяснение считает вероятным и глава Независимого топливного союза Павел Баженов. «Когда доходы населения падают, то растет преступность», – пояснил он.

Экономическими соображениями объясняют свое поведение и сами похитители. Так, 22-летний житель Северной столицы, совершивший шесть краж топлива на различных АЗС, пояснил «Фонтанке», что таким поведением хотел оптимизировать свои затраты. Устроившись на работу в службу доставки еды из ресторана, он получал 30 – 50 тысяч в месяц, при этом тратил на бензин 15 тысяч. Долгое время предприимчивому курьеру удавалось уходить безнаказанным. Однако, сопровождая в подобной авантюре своего друга, был задержан полицией и привлечен к ответственности.

Чаще всего преступления совершаются на собственном автомобиле, но бывают и случаи, когда злоумышленники сначала угоняют машину, а уже потом приезжают запастись топливом, сливая его как в бак, так и в канистру. Так, 23-летний безработный петербуржец в марте 2018 года сначала незаконно завладел автомобилем Volkswagen Passat, а потом увез с заправки топливо на 666 рублей, игнорируя призывы сотрудников расплатиться. Впрочем, от уголовной ответственности он был освобожден, поскольку был признан невменяемым.

Обычно похитители четко соизмеряют добычу с возможными рисками. Чтобы попасть под уголовную ответственность, нужно заправиться на 2500 рублей, а не каждый бензобак столько вмещает. В этом случае преступление классифицируется по 158-й статье (кража), если прошло незамеченным, или по 161-й статье (грабеж), если произошло на виду у сотрудников. Если сумма хищения меньше, грозит лишь административная ответственность. Статья 7.27 КоАП при хищении до 1000 рублей предусматривает штраф на аналогичную сумму или административный арест до 15 суток. При хищении от 1000 до 2500 рублей – штраф 3000 или административный арест.

Но серийный характер такого воровства позволяет привлекать злоумышленников по нескольким эпизодам. По словам главы Нефтяного клуба Петербурга Олега Ашихмина, бороться с ними АЗС помогают системы видеонаблюдения.

«Они фиксируют номер автомобиля, а затем компании обращаются в полицию», – пояснил он. Владельцы бензоколонок также объединяют усилия и обмениваются данными о похитителях. Как рассказали в Neste, недавно были задержаны три члена преступной группы, которые на протяжении двух месяцев занимались хищениями топлива с различных АЗС Петербурга с целью перепродажи. Всего было раскрыто более 100 эпизодов. Главным подспорьем была именно система видеонаблюдения, пояснили в компании. «В данный момент в отношении данных лиц возбуждено несколько уголовных дел, они задержаны», – сообщили в Neste.

Иногда похитителям удается уходить безнаказанными. Чтобы остаться незамеченными, неплательщики перед заездом на заправку вешают самодельные госномера с цифрами, принадлежащими автомобилю той же марки и цвета. После изучения видеозаписей полиция объявляет в розыск не машину негодяя, а ее легального двойника. Например, 24 октября инспекторы ДПС остановили на Приморском проспекте «Лексус» 37-летнего предпринимателя и сообщили ему, что автомобиль числится в розыске как преступный транспорт. Будто бы владелец месяц назад, 26 сентября, похитил бензин с заправки в Московском районе. Предпринимателю потребовались время и память убедить оперативников, что в день хищения он находился в другом месте и через заправку не проезжал.

Цены будут больше

Но подорожание топлива, вероятно, и дальше будет искушать автовладельцев заправляться бесплатно. По прогнозу Павла Баженова, осенью бензин может подорожать на 2–3 рубля за литр. Главной причиной станет увеличение оптовых цен. Так, за первые три недели октября, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), оптовые цены на бензин АИ-92 выросли на 3,37%, до 50,8 тысячи рублей за тонну, на АИ-95 — на 1,7%, до 55,7 тысячи рублей за тонну, на зимнее дизельное топливо — на 4,31%, до 55,9 тысячи рублей за тонну.

Вторым фактором станет повышение акцизов и НДС в 2019 году. Чтобы не допустить резкого роста цен, компании начнут увеличивать стоимость топлива уже в этом году, считает Павел Баженов. Но по мнению Олега Ашихмина, подорожать может только дизель. А вот по поводу бензина волноваться не следует, уверен глава Нефтяного клуба. «У независимых АЗС он уже подорожал, а вертикально-интегрированные компании связаны обещанием правительству не повышать цены», – пояснил он.

В правительстве обещают сдержать рост цен с помощью влияния на оптовый сегмент. Так, вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с нефтяниками 24 октября пообещал ввести лицензирование экспорта топлива и обязать переработчиков поставлять определенные объемы на внутренний рынок. Минфин идею уже поддержал.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»