РСТ не ожидает падения продаж путевок в Сочи из-за наводнения на Кубани

Ливни и подтопления в Краснодарском крае не отразятся на продажах туров в Сочи, сказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Нет, это быстро закончится и никак на продажи не влияет», — сказал он.

Он отметил, что у него нет информации о туристах, отказавшихся от путевок в Сочи.

В результате подтоплений из-за сильных дождей на Кубани 24 октября погибли 2 человека. В Туапсинском, Апшеронском и Лазаревском районах края подтопило более 1,5 тыс. домов, эвакуировано более 380 жителей. В Туапсинском районе из-за ливней введен режим чрезвычайной ситуации.