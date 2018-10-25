Каждый третий покупатель квартиры для оплаты взноса по ипотеке продал «вторичку»

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«Петербургская Недвижимость» провела опрос и выяснила: каждый третий покупатель нового жилья (35%) в качестве первого взноса по ипотеке использовал деньги от продажи имеющейся недвижимости.

Около 11% респондентов вырученных средств хватило, чтобы оплатить 100% стоимости жилья.

Порядка 22% владельцев вторичной недвижимости приобрели новую квартиру, не продавая имеющуюся жилплощадь – оставили ее под сдачу в аренду или «на всякий случай». Совсем немногие — менее 7% взяли кредит под залог старой квартиры, чтобы купить новую. У каждого четвертого опрошенного на момент покупки первой квартиры не было жилья в собственности.

Желающие приобрести квадратные метры в новостройке, продав при этом «вторичку», могут воспользоваться новой программой от «Петербургской Недвижимости» — «Квартира в зачет». Достаточно выбрать квартиру в жилом комплексе комфорт-класса от Setl City и внести первый взнос от 20%. После этого специалисты «Петербургской Недвижимости» продадут имеющуюся квартиру не более, чем за 4 месяца, а вырученные средства покроют затраты на новое место жительства. Если же немного не хватает, то у вас еще будет месяц на то, чтобы оформить ипотеку или потребительский кредит. Таким образом, экономятся время и деньги. Не нужно размещать объявления, оплачивать юридическое сопровождение сделки – для приобретающих жилье по программе «Квартира в зачет» эти услуги в «Петербургской Недвижимости» бесплатны.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»