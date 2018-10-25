Tesla Model X оказалась среди десяти самых ненадежных автомобилей

Самый авторитетный независимый экспертный журнал в США Consumer Report опубликовал традиционный список десяти самых ненадежных автомобилей на рынке страны.

В списке в основном модели, которые редко встретишь в Европе, – большинство произведены в США. Единственный автомобиль, который формально можно считать «европейцем» в этом непочетном перечне, — новейший SUV Volkswagen Atlas.

Свои выводы относительно надежности той или иной модели Consumer Report делает на основе собственных испытаний, поэтому экспертиза журнала как минимум независимая. В данном случае исследованию подверглись 17 проблемных областей, от которых можно ждать разного рода неприятностей. Это и такие «мелочи», как скрип тормозов или дребезжащая пластмасса в салоне, и крупные поломки, которые не покрываются заводской гарантией, вроде извечных проблем с некоторыми системами полного привода. Эксперты CR оценивают серьезность и вероятность каждого типа проблем и на основе этой оценки выдают прогноз надежности для каждого автомобиля. Самым ненадежным в нынешнем списке наименее надежных оказался пикап RAM 3500.

Как ни странно, вожделенная мечта многих автомобилистов – Tesla Model X – оказалась всего на одну строчку выше (надежнее) злосчастного пикапа. В отчете экспертов отмечались бесконечные проблемы с бортовой электроникой, слишком сложный механизм открывания задних дверей типа «крыло чайки» (предмет особой гордости Илона Маска), не очень простой способ посадки на третий ряд сидений, при котором приходится отодвигать второй ряд с помощью электромоторов, а также ветровой шум и не слишком надежная изоляция дверей и окон, допускающая постоянные протечки в мокрую погоду. И это при том что стоимость конкретного протестированного автомобиля (Consumer Report всегда анонимно приобретает все тестируемые образцы) составляет весьма немалую сумму – 110 700 долларов.

Отметим, что в списке больше нет BMW и Mercedes, а также Land Rover, хотя в прошлые годы они там появлялись нередко. Впрочем, этих марок нет и в другом списке, опубликованном Consumer Report ранее, – списке самых надежных автомобилей.