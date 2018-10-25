Захарова ответила на обвинения России в прослушке Трампа: Абсолютный театр абсурда

Официальный представитель российского МИД заявила, что информация The New York Times о прослушивании Китаем и Россией смартфона Дональда Трампа не соответствует действительности.

«Это еще один пример абсолютного театра абсурда, абсолютно какого-то зазеркалья: когда газета без ссылки на конкретные источники, не называя и не опираясь на официальные данные, рассказывает о неких прослушках телефонов президента Соединенных Штатов Америки», – заявила на пресс-конференции 25 октября Мария Захарова.

Она также отметила, что есть подтвержденные данные того, что Америка прослушивала других мировых лидеров, например, Ангелу Меркель.

Напомним, 25 октября газета The New York Times сообщила, что разведки РФ и КНР регулярно прослушивают приватные телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с друзьями, когда американский лидер пользуется iPhone. Сам хозяин Белого дома назвал факты, изложенные журналистами, «непроверенными». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в Кремле с юмором отнеслись к публикации американского издания. В Китае опровергли информацию о слежке за Трампом.