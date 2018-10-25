«Безликого чистого номера с широкой кроватью уже недостаточно»: финские отельеры расширяют свое присутствие в Петербурге

Sokos Hotels не поддались тенденции исхода финского бизнеса из России и даже собрались открыть четвертый отель в Петербурге. Операционный директор ООО «Сокотель» Дмитрий Шубин рассказал «Фонтанке» о финской идентичности и вызовах, стоящих перед отельным бизнесом сегодня.

- Дмитрий, несмотря на экономические потрясения и уход некоторых коллег из бизнеса, ваши отели продолжают функционировать на российском рынке. Расскажите о возможном расширении вашей сети в Петербурге – как это вообще возможно в нынешней ситуации?

– В наших планах открытие четвертого отеля в городе. На этот раз нам интересен самый центр. О концепции и сроках можно будет говорить, когда точно определимся с локацией. Хоть и есть определенные факторы риска, прежде всего скачки валютных курсов и санкционный режим, мы видим потенциал, у нас неплохие финансовые показатели. Думаю, одна из главных причин успеха в том, что мы уделяем много внимания эффективности труда, его производительности. Низкую производительность вообще часто упоминают как фундаментальную проблему российской экономики в целом. Работая здесь с теми практиками, которые хорошо выстроены на финском рынке, мы, возможно, формируем себе некое конкурентное преимущество.

СПРАВКА. Sokos Hotels входит в финскую группу компаний S Group. Сеть Sokos Hotels включает в себя 52 отеля в Финляндии, два в Эстонии и три в Петербурге. По данным СПАРК, выручка ООО «Сокотель» в 2017 году выросла по сравнению с 2016-м на 6%, почти до 2 млрд рублей, прибыль почти удвоилась (232 млн против 117 млн рублей).

- Расскажите подробнее, как вы оптимизируете работу сотрудников?

– Помимо оптимизации использования рабочего времени и обучения кадров в первую очередь занимаемся качественным планированием и прогнозированием. Мы выстраиваем процессы так, что в повседневной работе каждый сотрудник при деле, у нас нет незанятых людей. В некоторых финских отелях даже сама география пространства изменена для оптимизации труда. Например, барная стойка объединена со стойкой ресепшн, и один сотрудник может одновременно принимать гостей и выполнять функции бармена.

Такой подход приносит плоды: когда сотрудник привыкает работать в таком ритме, это повышает его конкурентоспособность на рынке. Если же лет 10 – 15 он работал в других условиях, когда реальная эффективная работа занимала всего одну пятую от его рабочего времени, а остальное время – посторонние обязанности, его продуктивность на перспективу снижается. Секрет развития любой экономики сегодня в повышении эффективности труда.

- Как глобальная цифровизация, развитие сервисов бронирования и в целом сокращение личного общения отражается на вашем бизнесе?

– Мне сложно поверить, что автоматизация коснется индустрии гостеприимства. Да, сегодня в мире уже есть примеры концепций отелей без персонала, но все равно мы в первую очередь работаем с людьми. На мой взгляд, люди и личный контакт – это неотъемлемая часть отельного бизнеса, и, возможно, в будущем их роль только усилится. Есть тренд ухода в онлайн и отказа от личного общения, но параллельно это формирует личностный коммуникативный голод, создавая спрос на полноценный человеческий контакт, и вот эту нишу отельный бизнес будет закрывать.

Конечно, в целом уход в цифру меняет индустрию кардинально. Например, 20 – 30 лет назад новое направление и непредсказуемость места размещения создавали препятствия, поэтому при выборе отеля в дальней поездке роль крупного международного бренда была определяющей. Сегодня за счет цифровых решений можно заранее сформировать впечатление о месте размещения с более-менее высокой степенью достоверности. С одной стороны, это осложнило жизнь крупным брендам, обострив конкуренцию, с другой стороны – дало возможность небольшим креативным проектам занять нишу в бизнесе. Отельный бизнес должен адаптироваться. Повесить табличку и сделать стандартные номера по всему миру сегодня уже недостаточно.

- Товары и услуги становятся все более индивидуальными – персонализация прослеживается во многих отраслях. А что для этого делаете вы в своем бизнесе?

– Привязка к локации, местные особенности и уникальные истории места дают свои плюсы. Современные люди, особенно молодые, уже не хотят безликого продукта, им нужно сделанное индивидуально под них. Это отражается и в наших петербургских отелях. Вообще в нашей сети три подбренда c индивидуальной ориентацией на цели поездки. Один – для отдыха всей семьей, другой – креативный базовый финский отель, третий – более стильный, отражающий историю здания. Именно к такому типу относятся два наших отеля на Васильевском острове. У каждого отеля – своя история и видение потребностей гостей. Это не просто комфортные номера с широкой кроватью. Этого уже недостаточно, нужно давать нечто большее, чем гости ожидают по умолчанию.

- Как выражается финская идентичность в вашей сети отелей?

– В простоте и уюте финского дизайна, в том числе интерьерного. Он достаточно аскетичен,но не примитивен, в нем нет ничего лишнего, при этом он креативен, реализован со вкусом. Для основной массы наших гостей такое оформление привлекательно, потому что доступно ментально и материально, но при этом в нем есть шарм и стиль. Сегодня даже обеспеченные люди тянутся к понятию casual. Мне кажется, мы со своей завлекающей простотой занимаем свою определенную нишу.

- Это во внешнем оформлении, а во внутренних процессах как это проявляется?

– Основа финского мышления – забота об окружающей среде, и для нас это ультраважно. Природа в Финляндии – это часть жизни, и мы стараемся отразить это в нашей деятельности. Все наши отели получили экологический сертификат Green Key, это значит eco-friendly (экологичный. – Прим. ред.) подход ко всему: сбору и сортировке мусора, выбору моющих средств и биоразлагаемых материалов, использованию воды и электричества. К сожалению, пока не все это можно реализовать в России, но нам особенно приятно, что экологическая инициатива все чаще исходит от российских гостей. Например, недавно пара из России в одном из наших финских отелей указала нам, что в номере включен холодильник, пока никого нет.

- У вас есть социальные проекты?

– Помимо вышеупомянутого «Зеленого Ключа», наш ресторан по французской франшизе Dans le Noir? можно назвать и коммерческим, и социальным проектом. Это пример сочетания возможности заработать и заботы о людях, которым сложно найти себе применение в обычной жизни. В ресторане гости могут поужинать в абсолютной темноте, и помогают им в этом 7 незрячих официантов.

Официант ресторана Dans Le Noir? Даниил Слуцкер: «Я работаю в ресторане семь лет, с самого открытия. Эта работа нашла меня, знакомые рассказали о наборе. До этого я трудился на предприятии для инвалидов по зрению, но на тот момент сидел без работы. Взаимодействию с гостями и коллегами нас обучала незрячая коллега из Франции, также у нас были курсы сомелье и уроки английского. Для меня это уникальный опыт, здесь я общаюсь с людьми со всех концов света».

- Как вы оцениваете работу во время ЧМ-2018?

– Мы были одним из двух отелей в городе, где поселили сборные перед играми ЧМ-2018 по футболу. Всего у нас жили пять команд, а также останавливались многочисленные фанаты. Это было непростое, но совершенно волшебное время. Помню, когда к нам приехала сборная Аргентины, 10 тысяч фанатов решили поприветствовать их, они мечтали пообщаться со своими кумирами прямо в нашем отеле. И мы горды, что все это прошло без накладок. Кстати, сборная Германии перед победой в Кубке Конфедераций в прошлом году тоже жила под нашей крышей.

- Что посоветуете своим финским коллегам, чтобы все-таки выдержать все сложности и остаться на рынке?

– Очень бы хотелось, чтобы с рынка России и Петербурга не уходили компании – не только финские, а любые международные, ведь это влияет на отельный бизнес. Надо придумывать креативные способы увеличения выручки и очень нестандартно и бескомпромиссно подходить к сокращению затрат. Это самое главное. Я уверен, что в современных условиях бизнес спасут быстрое реагирование, навык предвидения и несколько планов действия при разных сценариях.

Беседовала Анна Романова

«Фонтанка» готовит третье исследование «Самые влиятельные финские компании в России-2018». Узнать, кто вошел в ТОП-30 крупнейших игроков из Суоми на российском рынке, вы сможете в конце ноября. Ознакомиться с предварительными результатами вы сможете в тематической рубрике «Лидеры финского бизнеса», а с условиями участия в проекте – в презентации.