Из-за задержанной зарплаты рабочих прокуратура проверит «Метрострой» и комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного

Городская прокуратура Петербурга проведёт проверку по информации о задержке зарплат метростроителей. Правоохранители дадут оценку действиям «Метростроя», руководителям его подрядчиков, а также комитету по развитию транспортной инфраструктуры администрации Северной столицы. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отметили, что благодаря прошлым инспекциям и мерам прокурорского реагирования рядовые метростроители получили более 100 млн рублей зарплатного долга.

«По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – заключают правоохранители.

О своих намерениях прокуратура заявила после визита рабочих в офис компании «Метрострой», где они требовали свою зарплату. Руководство компании пообещало сотрудникам до конца октября выдать заработанное метростроевцами за август, а зарплату за сентябрь – до середины ноября. Ранее вице-губернатор Игорь Албин обещал «Метрострою» пристальное внимание со стороны надзорных органов к каждому случаю невыплаты зарплат.