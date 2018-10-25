Новый автомобиль для «Джимханы»: старый Ford получил мотор от победителя «Ле-Мана»

Американский автогонщик, шоумен и каскадер Кен Блок вместе с командой The Hoonigans представил новый автомобиль для юбилейного, 10-го выпуска серии Gymkhana. Дрифт-кар, получивший имя Hoonitruck, построен на базе классического пикапа «Форд».

Как сообщает 25 октября Autonews, в основу Hoonitruck лег пикап Ford F-150 образца 1977 года. Алюминиевый кузов был переделан вручную. Автомобиль также получил систему полного привода как у раллийных авто, 3,5-литровый мотор V6 EcoBoost позаимствован у гоночного Ford GT, побеждавшего в марафоне «24 часа Ле-Мана».

Мотор развивает 927 лошадиных сил мощности и 952 Нм крутящего момента. Это почти в четыре раза мощнее самого большого двигателя, который устанавливается на шестое поколение пикапов F-150. Агрегат работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач Sadev.

Публичный дебют Hoonitruck состоится на тюнинг-фестивале SEMA в Лас-Вегасе в начале ноября, а в деле его покажут в новом выпуске шоу Gymkhana. Участниками юбилейной «Джимханы» станут сразу пять автомобилей, среди которых знаменитый 1400-сильный полноприводный Hoonicorn и совершенно новый Ford Escort Cosworth 1991 года, подготовленный в соответствии с требованиями раллийной «группы А». Снимать эпизод будут сразу на десяти локациях по всему миру, а премьера состоится 7 декабря на канале потокового видео Amazon Prime.

Видео: YouTube/TheHoonigans