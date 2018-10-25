Мамаев: Ждём, пока общественное мнение изменится. Будем по-мужски выходить из ситуации

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев, арестованный вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным на два месяца по обвинению в хулиганстве, винит во всем общественное мнение.

«Была ошибка, мы признаём. Мы полностью идём навстречу следствию. Но это, увы, не отражается на мере пресечения, нас не отпускают. Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи? А нам дают понять, что так хочет общество. Получается, что наш случай особый. Типа показательной порки. Но вся эта история — разве она только о нас с потерпевшими? И почему нас судят не в рамках закона, а с учётом общественного мнения? Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода? Сколько будет достаточно, чтобы общество повернулось к нам лицом и стало нападать уже на следствие за то, что нас держат столько времени за решёткой?» – цитирует Мамаева «Московский комсомолец».

По словам футболиста, у потерпевшего директора департамента Минпромторга Дениса Пака нет претензий лично к нему .

«Он сказал на очной ставке, что я его не оскорблял и не бил. Но это почему-то не учитывается. В общем, ждём, пока общественное мнение изменится. Будем по-мужски выходить из ситуации, в которую попали», — заявил Мамаев.

Ранее Александр Кокорин заявил о своих ожиданиях, что после трагедии в Керчи о футболистах забудут.

По версии следствия, утром 8 октября Александр Кокорин в состоянии алкогольного опьянения с группой лиц совершил нападения на граждан, избив водителя Первого канала и чиновника Минпромторга. Ему предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК «Хулиганство» и по двум 116-й «Побои». Под арестом 19 октября также оставлены полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они тоже просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить. 19-летнего Кирилла адвокат охарактеризовал «домашним мальчиком», попавшим под влияние старших товарищей.