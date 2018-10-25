«Группа ЛСР» выводит на рынок новый проект «Ручьи» в Санкт-Петербурге

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» объявляет о начале реализации масштабного проекта комфорт-класса «Ручьи», строительство которого началось в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В продажу выведен первый дом жилого комплекса. Стартовая цена квадратного метра от 79 тыс. рублей.

В продажу выведен дом №1 высотой 13 этажей, общая площадь которого 4,5 тыс. кв. м. В нем представлены студии, евродвухкомнатные квартиры, а также двухкомнатные квартиры классических планировок размером от 22 до 47 кв. м. Дом должен быть введен в эксплуатацию в IV квартале 2020 года, а ключи жителям планируется выдать до 30 июня 2021 года.

Все квартиры жильцам передадут с полной отделкой. Ставка сделана на универсальный подход к интерьеру, чтобы владелец в дальнейшем смог реализовать любые свои дизайнерские идеи в самых разнообразных стилях – от эко до лофта, от минимализма до эклектики и хюгге. В квартире с отделкой от ЛСР стены оклеены обоями, которые будущий житель может покрасить на свой вкус, установлены межкомнатные двери, уложен линолеум, в ванной и туалете установлена сантехника, а стены выложены керамической плиткой. В цветовом решении предпочтение отдали спокойным светлым оттенкам. Комплекс будет удобно расположен внутри КАД, благодаря чему легко выехать в другие районы Петербурга. Понадобится не больше 10 минут, чтобы дойти до ж/д станции «Ручьи», откуда можно отправиться за город и насладиться отдыхом на свежем воздухе или поехать в центр. Также пешеходы оценят близкое расположение к комплексу станции метро «Академическая» – всего в 5-10 минутах езды на транспорте.

Внутренняя территория комплекса будет озеленена: во дворах высадят деревья, кустарники и газоны. Здесь появятся прогулочные дорожки, яркие детские и спортивные площадки. Для маленьких жителей в «Ручьях» запланировано строительство школы и детского сада. Кроме того, в непосредственной близости от комплекса городскими властями предусмотрено строительство еще одного дошкольного образовательного учреждения.

Проектом предусмотрены и встроенные коммерческие помещения площадью 6 тыс. кв. м, где разместятся арендаторы торговой, сервисной и досуговой инфраструктуры. Для автомобилей жильцов запроектированы наземные и подземные паркинги почти на 1000 машиномест и гостевая стоянка.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Ручьи» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru/