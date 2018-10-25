Присяжные оправдали петербуржца Курьякова, которого следствие считало персоной № 1 в преступной иерархии

В Санкт-Петербургском горсуде оглашен вердикт по делу о создании преступного сообщества и серии убийств. Александр Курьяков, по прозвищу Лось, которого Следственный комитет объявил венцом преступной иерархии, оправдан почти по всем пунктам.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, уголовное дело слушалось в отношении десяти человек. «Коллегия присяжных, ответив на 108 вопросов, оправдала фигурантов почти по всем вменяемым деяниям», – уточнили в пресс-службе.

Александр Курьяков обвинялся в создании преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии (статья 210, часть 4, УК). Он первым в России добился такого статуса от СКР, и присяжные посчитали, что совершенно напрасно. Также Курьяков невиновен в бандитизме и убийствах. Он сочтен причастным к одному эпизоду приготовления сбыта наркотиков. Его брат Андрей Курьяков тоже оправдан, кроме одного эпизода покушения на сбыт наркотиков.

Курьяковы остались под арестом до приговора. Стражу не отменили еще одному фигуранту, Михаилу Кокотову, осужденному по другому делу, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Остальные – Андрей Гордиенко, Владимир Пантелеев, Дмитрий Кошелев, Владимир Головков, Сергей Осипов, Сергей Царев, Вячеслав Шишкин – освобождены в зале. Дело слушалось три с половиной года.

Как заявлял Следственный комитет в 2015-м после завершения расследования, Курьякову и его группе вменялись семь убийств в 1994 – 2012 годах и семь преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе в Германии и Финляндии. Сбором доказательств, которые не убедили присяжных, Следственный комитет занимался четыре года, ему помогали УФСБ Петербурга и области, ГУ МВД Петербурга и области, УФСКН. Государственное обвинение поддерживала прокуратура Петербурга.