Кокорин: Думали, что после Керчи о нас забудут, но нет…

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, арестованный на два месяца, рассказал о том, что ему пишут болельщики. По словам футболиста, с начала ареста ему прислали 400 писем, что является рекордом «Бутырки», где он сидит.

«Только два письма было негативных. И хотел вас просить: передайте Владимиру Жириновскому благодарность за его слова поддержки. Мы слышали по радио, как он за нас заступился. Мы раскаиваемся. Я видел потерпевшего на очной ставке. На ней я не испытал дискомфорта. Нормально поговорили. Он в принципе настроен на мировую. Мне показалось, что его адвокат только не очень этого хочет. Столько событий в стране и в мире произошло за то время, что мы сидим. Керчь… Мы думали, о нас забудут, но нет, всё равно нас обсуждают...» — цитирует Кокорина «Московский комсомолец» .

По версии следствия, утром 8 октября Александр Кокорин в состоянии алкогольного опьянения с группой лиц совершил нападения на граждан, избив водителя Первого канала и чиновника Минпромторга. Ему предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК «Хулиганство» и по двум 116-й «Побои». Под арестом 19 октября также оставлены полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они тоже просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить. 19-летнего Кирилла адвокат охарактеризовал «домашним мальчиком», попавшим под влияние старших товарищей.