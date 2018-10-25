18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +3
$ 65.75р
74.99р
19:49 25.10.2018
Расширенный поиск

Общество
25.10.2018 17:24
Печать

Кокорин: Думали, что после Керчи о нас забудут, но нет…

 

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, арестованный на два месяца, рассказал о том, что ему пишут болельщики. По словам футболиста, с начала ареста ему прислали 400 писем, что является рекордом «Бутырки», где он сидит.

«Только два письма было негативных. И хотел вас просить: передайте Владимиру Жириновскому благодарность за его слова поддержки. Мы слышали по радио, как он за нас заступился. Мы раскаиваемся. Я видел потерпевшего на очной ставке. На ней я не испытал дискомфорта. Нормально поговорили. Он в принципе настроен на мировую. Мне показалось, что его адвокат только не очень этого хочет. Столько событий в стране и в мире произошло за то время, что мы сидим. Керчь… Мы думали, о нас забудут, но нет, всё равно нас обсуждают...» — цитирует Кокорина «Московский комсомолец» .

По версии следствия, утром 8 октября Александр Кокорин в состоянии алкогольного опьянения с группой лиц совершил нападения на граждан, избив водителя Первого канала и чиновника Минпромторга. Ему предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК «Хулиганство» и по двум 116-й «Побои». Под арестом 19 октября также оставлены полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они тоже просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить. 19-летнего Кирилла адвокат охарактеризовал «домашним мальчиком», попавшим под влияние старших товарищей.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
shutterstock.com
25.10.2018 18:00

Каждый третий покупатель квартиры для оплаты взноса по ипотеке продал «вторичку»

«Петербургская Недвижимость» провела опрос и выяснила: каждый третий покупатель нового жилья (35%)в качестве первого взноса по ипотеке использовал деньги от продажи имеющейся недвижимости.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
25.10.2018 15:13

Рыжий Кот Группы «Эталон» лечит детей сказками и играми

На прошлой неделе маленьких пациентов детской городской больницы №5 им. Филатова ожидал сюрприз от Группы «Эталон». Несколько часов дети провели в компании Рыжего Кота, который помог детям немного отвлечься от лекарств и врачей.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.10.2018 14:57

«Россия» внедряет инновационные системы внешнего освещения на А320

Авиакомпания «Россия» приступила к модернизации систем крыльевых навигационных ламп на воздушных судах семейства А-320
фото предоставлено компанией "Первая Линия. Health Care Resort"
25.10.2018 13:15

«Первая Линия. Health Care Resort» объявила о сотрудничестве с клиникой Chaum

22 октября в Санкт-Петербурге прошла конференция «Prevent Age: международные тренды и возможности практического применения», посвященная новейшим технологиям в области антивозрастной медицины.
Setl City
25.10.2018 11:48

Разработан проект противоаварийных работ для сохранения особняка Веге

По заказу Setl Citу подготовлен проект первоочередных и противоаварийных работ для сохранения особняка Г.И. Веге на Октябрьской набережной, 38.
25.10.2018 09:55

Казахстанский бизнес предлагает соль, макароны и водопроводные трубы

Петербургские предприниматели смогут найти новых партнеров из Казахстана во время делового форума, который состоится 13 ноября в торгово-промышленной палате нашего города.
фото предоставлено компанией "Петербургская недвижимость"
24.10.2018 18:05

«Петербургская Недвижимость» приглашает за квартирами на «Ярмарку Недвижимости»

Выставка - ярмарка состоится 26 - 28 октября в «Экспофоруме»
предоставлено пресс-службой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры СПб
24.10.2018 17:47

27 - 30 ноября 2018 года состоится I Международный форум транспортной инфраструктуры

С 27 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге в 4-м павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» состоится I Международный форум транспортной инфраструктуры.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
24.10.2018 16:25

«Терминал-Ресурс» планирует открыть продажи в ЖК «Образцовый квартал 5»

Главный девелопер проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» «Терминал-Ресурс» готовится к старту продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 5».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
24.10.2018 15:42

Аэрофлот возобновляет субсидированные перевозки на Дальний Восток и в Калининград

Аэрофлот сегодня возобновляет продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы в города Дальнего Востока и в Калининград.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
24.10.2018 15:31

«Победа» начала летать из Калининграда в Рим

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», начала летать по международному маршруту Калининград — Рим (аэропорт Фьюмичино).
«Главстрой-СПб»
24.10.2018 12:31

«Главстрой Санкт-Петербург» увеличил продажи на 48% в третьем квартале 2018 года

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» подвела итоги деятельности в третьем квартале текущего года. За указанный период девелопер зафиксировал рост продаж на 48%, что на 6% выше средневзвешенных показателей по рынку.